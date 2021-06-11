Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alımı yapacak.

Adayların 657 sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen (08:30 – 17:00 saatleri arasında) veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

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