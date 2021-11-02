Ağaca asılı bulunmuştu! Cinayete kurban gitmiş!

Aydın'da ağaca asılı bulunan ve intihar ettiği düşünülen Erkan Koldaş'ın aslında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

31 yaşındaki Erkan Koldaş'ın 25 Ekim günü zeytin ağacına asılı cesedi bulunmuştu. İntihar etmiş gibi bulunan Koldaş'ın vücudunda darp izlerinin olması ve kıyafetlerinin de yırtık olması şüphe uyandırmıştı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Kolday'ın cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı.



Mimar Sinan Mahallesi'ndeki arazide, 25 Ekim günü saat 08.30 sıralarında, Erkan Koldaş’ın zeytin ağacına asılı cesedi bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan, giysilerinde yırtık olan Koldaş’ın ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak Koldaş gibi inşaat ustası olan arkadaşı B.Z.'yi, şüpheli olarak 30 Ekim'de gözaltına aldı.



B.Z., polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. B.Z., ifadesinde, cinayeti soğukkanlılıkla anlatıp, "Erkan Koldaş ile aramızda alacak meselesinden tartışma yaşandı. Boğuşma sırasında kendisini ittim. Yere düştü, kriz geçirdi. Ben öldüğünü ya da bayıldığını sandım. Başka bir yere götürmek için aracımın bagajına koydum. Bagaja koyduğumda kendine geldi. Daha önce buluştuğumuz metruk bir ev vardı. O eve gitmesini söyledim. Tekrar buluştuk. Elinde iple geldi. Yine boğuştuk. İpi elinden aldım. Hareketsiz kalıncaya kadar iple boğazına dolayıp, sıktım. Daha sonra cesedi aracımın bagajına koydum. Cesetten kurtulmak için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki zeytinlik alana gittim, orada ağaca astım" dedi.



Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen B.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.