Ahmetli Kelebek Barajı su tutmaya hazır

Ahmetli Kelebek Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. 24 bin 270 dekar araziye can suyu sağlayacak barajda yeni yılla birlikte su tutulmaya başlanacak.

Proje tamamlandığında bölge üreticisine yılda yaklaşık 14 milyon lira daha fazla para kazandıracak. Manisa Ahmetli'de toplam 24 bin 270 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak Kelebek Barajı'nın gövde dolgusu tamamlanmış olup barajda bu kış su tutulması planlanıyor.

Temelden yüksekliği 62 metre

Manisa il sınırları içinde inşası süren en büyük baraj olan Ahmetli Kelebek Barajı'nın gövdesi Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) tipinde projelendirildi ve barajın gövde dolgusu için toplam 97 bin m3 beton döküldü. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, toplam 24 bin 270 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak Kelebek Barajı'nın 22 milyon 920 bin m3 depolama kapasitesine sahip olduğunu belirterek Kelebek Barajı ve Sulamasının tamamlanması ile hem bölgedeki verimi artıracak hem de üreticiye farklı ürün seçenekleri sunacaktır. Sulama maliyetlerini de düşürecek barajın bölge üreticisine 2019 rakamlarıyla yılda yaklaşım 14 milyon lira ek gelir sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı 2021'de bitecek

Genel Müdür Aydın, 'Diğer taraftan 1810 dekar araziye can suyu verecek Manisa Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. Barajın temelden yüksekliği 32 metre olup 740 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip. Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 rakamlarıyla bölge üreticisine her yıl 1 milyon 926 bin lira daha fazla kazandırması hedeflenmekte' dedi. Temelden yüksekliği 32 metre olan barajın gövdesi için 130 bin metreküplük dolgu yapıldı. Önümüzdeki yılın ilk ayları ile birlikte baraj gövdesinde beton kaplama çalışmalarına başlanacak. Barajda önümüzdeki yılın sonunda su tutulması hedefleniyor. Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı ve Sulaması Projesi'nin 2021 yılı ortalarında tamamen bitirilmesi planlanıyor.