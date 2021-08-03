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AKP'li Başkan tepkilere neden olan sözleri üzerine açıklama yaptı: Yanlış anlaşıldım

AKP'li Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangın bölgesinde konuştu, yanan evlerin yerine yapılacak TOKİ evlerini övdü: "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli ev yapılacak. Çok eski evi olanlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecek."

AKP'li Başkan tepkilere neden olan sözleri üzerine açıklama yaptı: Yanlış anlaşıldım
03 Ağustos 2021 Salı 10:31

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Senir Mahallesi'nin yanı sıra rüzgarın da etkisiyle çevre mahallelere de sıçradı.

Kontrol altına alındığının açıklanmasının ardından soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin ilçenin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Özeren skandal bir açıklama yaptı. Facebook hesabında bir röportaj yayımlayan Özeren, evleri kullanılamaz hale gelen yurttaşlar için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli konutlar yapılacağını kaydeden Özeren, Evleri çok eski evi olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler” dedi.


Özeren, şunları söyledi:

"Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Çok eski evi olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler."


'YANLIŞ ANLAŞILDIM'

Mehmet Özeren, açıklamasına gelen tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yaparak "Yanlış anlaşıldım" dedi.

Özeren, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün tamamen iyi niyetimle yapmış olduğum açıklamanın yanlış anlaşılması bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan olağanüstü afetten dolayı devletimizin bundan önce olduğu gibi evi yanan mağdur vatandaşların yanında olduğunu belirtmek istedim. Açıklamam yanlış anlaşıldı ve çarpıtıldı. Devletimiz şüphesiz tüm yaraları sararak mağduriyetleri giderecektir. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın garantörü Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devletimizdir. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. Niyetim halistir ve devlet milletinin yanındadır."

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