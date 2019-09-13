Ambulans getirilemeyince festival iptal edildi

Muğla Ortaca'da, caretta caretta türü deniz kaplumbağaları ile bilinen dünyaca ünlü Dalyan Mahallesi'nde 'Denizler yüzülebilir, kıyılar kullanılabilir olsun' sloganıyla düzenlenecek olan 'Kulaç Şenliği', saatine 166 TL istenen ambulans hizmeti için gerekli para bulunamaması sebebiyle iptal edildi.

Dalyan Su Sporları Derneği (DASUSDER), Ortaca Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nin (DALKO) destekleriyle Dalyan'ın tanıtımı için 14 Eylül'de Kulaç Şenliği yapılması planlandı. Sporcuların, Aşı Koyu'ndan başlayarak, 15 kilometre boyunca karaya çıkmadan kulaç atarak, deniz kaplumbağaları ile ünlü İztuzu Sahili'ne ulaşması hedeflendi. "Denizler yüzülebilir, kıyılar kullanılabilir olsun" sloganıyla bugün saat 13.00'te başlaması beklenen 'Kulaç Şenliği' iptal edildi.

Özel de gelebilir

DASUSDER üyelerince 6 saat sürmesi beklenen şenlik için Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'ne ambulans talebi için dilekçe verildiği belirtildi. Müdürlük tarafından dernek üyelerine gönderilen cevap yazısında, 'Talep edilen ambulans görevlendirmelerinin özel sağlık kuruluşlarından da karşılanacağı gibi, Müdürlüğümüzden görevlendirme yapabilmemiz için 166 lira saat ücretinin Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı'nın hesap numarasına yatırılarak dekontun Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'ne gönderilmesi gerekiyor' denildi.

Dünyaya tanıtacaktık

DASUSDER Başkanı Süleyman İlter, "Yüzücü arkadaşlarımızdan Metin Çelik, 3 yıldır 15 kilometrelik parkuru tek başına yüzüyordu. Bu yılki etkinliği düzenlemek için geniş kapsamlı bir şekilde diğer kurumlar ile birlikte ortaklaşa hareket ettik. Ambulans hizmetleri için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurduk. Bunun karşılığında saat başına 166 lira ücret istendi. Biz paramızın olmadığını bildirdik. Dalyan Tekne Kooperatifi'nden de tekne istedik. 'Kaptanlarımız Aşı Koyu'na çıkmak istemiyor' gerekçesiyle olumsuz sonuçlandı. Gösterilen tutumlar bizleri çok üzdü. Hedefimiz bu şenliği dünyaya tanıtmaktı. Gönüllüler olarak bu işi yapmaya çalışıyoruz. Bu iş bizi yaraladığı için şenliği iptal ettik" diye konuştu.