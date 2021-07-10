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Amca ve yeğen barajda can verdi!

Amca ve yeğen barajda can verdi!
10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:01

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Karamık Barajı kenarında ailece piknik yaparken serinlemek için suya giren ve bir süre sonra yardım isteyen Maviye Akın'ı (16) kurtarmaya çalışan amca Uğur Akın (44), yeğeniyle birlikte baraj göletinde kayboldu. Arama çalışmaları sonrası amca ve yeğenin cansız bedenlerine ulaşıldı

Olay, Çay ilçesine bağlı Karamık köyü Karamık göleti mevkiinde meydana geldi. Akın ailesi, baraj kenarına pikniğe gitti. Serinlemek için Maviye Akın ile Sümeyra Akın, gölete girdi. Bir süre sonra bulundukları yerden uzaklaşmaları üzerine kuzenler "Nefes alamıyoruz" diye bağırarak yardım istedi.

Suya giren Maviye Akın'ın annesi, ağaç dalı yardımıyla Sümeyra Akın'ı kurtardı. Maviye Akın'ı kurtarmak için de amcası Uğur Akın gölete girdi. Bir süre sonra amca ile yeğen gözden kayboldu. Amca ile yeğenin sudan çıkmadığını fark eden ailesi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, suda kaybolan amca ve yeğeni bulmak için sualtı arama kurtarma timleri istedi. 

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Karamık Barajı kenarında ailece piknik yaparken serinlemek için girdiği gölette kaybolan Maviye Akın ile onu kurtarmak isteyen amcası Uğur Akın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Uğur Akın ve Maviye Akın'ın cesedi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyonkarahisar #boğulma #ölüm #baraj ölüm #amca yeğen ölüm
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