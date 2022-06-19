Anne ve baba ölü bulundu, 17 yaşındaki oğulları tutuklandı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde Leyla Dursun (50) ve eşi Mesut Dursun (53), evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Çiftin 17 yaşındaki oğulları kuvvetli şüphe üzerine tutuklandı

Salihli'nin kırsal Sart Mahallesi'nde oturan ve bir altın madeninde işçi olarak çalışan Leyla Dursun ve daha önce bir tuğla fabrikasında çalıştığı ancak bir süredir işsiz olduğu öğrenilen eşi Mesut Dursun'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Önceki gün saat 11.30 sıralarında eve gelen jandarma ekipleri, iki çocukları olduğu öğrenilen Dursun çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Farklı odalarda kanlar içinde yerde yatarken bulunan Leyla- Mesut Dursun çiftinin vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Çiftin biri askeri personel, diğeri ise lise öğrencisi olan iki çocuklarının ise olay sırasında evde olmadıkları belirlendi. Jandarmanın, kapı ve pencerelerde herhangi bir zorlama olmaması nedeniyle Dursun çiftinin kendilerini tanıyan kişi veya kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Leyla- Mesut Dursun çiftinin cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KUVVETLİ ŞÜPHE ÜZERİNE TUTUKLANDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma, çiftin oğulları S.D.'nin ifadesine başvurdu. S.D., daha sonra ise gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.D., sevk edildiği adliyede 'kuvvetli şüphe' üzerine tutuklandı. İncelemeye alınan delillerden gelecek olan sonuçlara göre soruşturmanın derinleşebileceği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Öte yandan, Leyla Dursun ve eşi Mesut Dursun'un İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri dün ikindide Sart Camisi'nde kılınan namazın adından Sart Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze törenine çiftin uzman çavuş olan oğulları Samet Dursun da katıldı.