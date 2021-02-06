YAVRULARI KARNINDA ÖLDÜ
YAVRULARI KARNINDA ÖLDÜ
0
İLK BİLGİSAYAR SATILIYOR
İLK BİLGİSAYAR SATILIYOR
0
İKİ KEZ KORONA OLDU AMA...
İKİ KEZ KORONA OLDU AMA...
0
EN ÇOK KULLANILAN EMOJİ...
EN ÇOK KULLANILAN EMOJİ...
0

Araba hamile köpeğe çarptı. 9 yavru öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobilin çarpıp kaçtığı hamile sokak köpeğinin karnında ölen 9 yavru, ameliyatla alındı. Köpeğin tedavisi ise sürüyor

Araba hamile köpeğe çarptı. 9 yavru öldü
06 Şubat 2021 Cumartesi 13:01

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde, hamile sokak köpeğine, geçen perşembe günü, bir otomobil çarpıp kaçtı. Köpeği yaralı halde bulanlar, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye gelen ekip, yaralı köpeği, Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi. Köpeğin öldükleri belirlenen karnındaki 9 yavru, veteriner hekimler Ayşe Elvan Canbakan ve Buse Esra Erkuşöz tarafından gerçekleştirilen ameliyatla alındı. Köpeğin, tedavisinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #köpek #hamile köpek
Önceki Haber
Annenin kızını dövdüğü görüntüler tepki topladı
Sonraki Haber
Veterinerlerden hayvan hakları yasasına tepki
Aldığı arabasının yarısı başka araba çıktı!
Aldığı arabasının yarısı başka araba çıktı!
0
Manisa'da acı kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Manisa'da acı kaza: 3 ölü, 1 yaralı
0
Kestiği ağaçtan düşüp öldü
Kestiği ağaçtan düşüp öldü
0
Gişelerde kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Gişelerde kaza: 2 ölü, 2 yaralı
0
Suriye'de görev yapan jandarma astsubay şehit oldu
Suriye'de görev yapan jandarma astsubay şehit oldu
0
Kayıp üniversite öğrencisi aranıyor
Kayıp üniversite öğrencisi aranıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.