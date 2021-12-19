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Arıcılıkla uğraşan gencin şüpheli ölümü!

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, ormandaki arıcı barakasında ağzı burnu ve kulaklarından kan gelmiş halde baygın bulunup hastaneye kaldırılan Yiğithan Artık (23), hayatını kaybetti

Arıcılıkla uğraşan gencin şüpheli ölümü!
19 Aralık 2021 Pazar 09:01

Sultanhisar'ın kırsal Atça Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Yiğithan Artık'dan bir süredir haber alamayan yakınları, merak edip, önceki akşam saatlerinde, kovanlarının bulunduğu ormana gitti. Artık, buradaki arıcı barakasında yerde baygın halde bulundu. Artık'ın yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağzı, burnu ve kulaklarından kan geldiği belirlenen Artık, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Artık, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Savcı, arıcının ölümünü şüpheli bulup, soruşturma başlattı. Artık'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #arıcı #ölüm #ölü bulundu
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