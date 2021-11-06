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Avukatlık bürosunda şok! Bir anda silahını çıkarıp intihar etti!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, boşandığı eşi ile avukatlık bürosuna anlaşma protokolü imzalamak için gelen denizci Astsubay Haydar B. (42), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi

Avukatlık bürosunda şok! Bir anda silahını çıkarıp intihar etti!
06 Kasım 2021 Cumartesi 09:12

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Armutalan Merkez Mahallesi Adliye yolu Adalet Apartmanı 4. katta bulunan avukatlık bürosunda meydana geldi. Marmaris'te denizci Astsubay Haydar B., bir süre önce boşandığı eşi Y.Ö. ile taşınmazlarının paylaşımı ve 2 çocuğunun velayeti için avukatlık bürosunda bir araya geldi. İddialara göre anlaşma esnasında Astsubay Haydar B. balkona çıktı ve bir anda belinde bulunan tabancasını çıkarıp, başına dayayarak ateş etti. Olay üzerine avukatlık bürosunda bulunanlar polise haber verdi. İntihar eden astsubayın eski eşi Y.Ö. ise olay yerinde fenalaşınca çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Avukatlık bürosuna gelen polis ekipleri ve savcı olay yerinde yaptıkları ilk inceleme sonrası cenaze Marmaris Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Garnizon Komutanlığı'ndan gelen meslektaşları ise morgda teşhis yaptı. Cenaze, yapılan ilk otopsi sonrası Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Astsubayın tabancası incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, bir kız ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen astsubayın cenazesinin memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi. Olayın meydana geldiği apartmanın giriş katında manavlık yapan İsmail Olışık, "Üst katta bir silah sesi geldi. Yukarı koştuk. Baktık ki balkonda beyefendi yatıyor kafasına sıkmış. Üzücü bir olay, tek el bir silah sesi geldi" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #intihar #boşanma intihar #astsubay intihar #muğla astsubay intihar
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