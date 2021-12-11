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Aydın'da kaza: 1 kişi öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü çiftçi Alaattin Uyar (52), yaşamını yitirdi

Aydın'da kaza: 1 kişi öldü
11 Aralık 2021 Cumartesi 12:20

Çine'nin kırsal Cuma Mahallesi'nde çiftçilik yapan Alaattin Uyar, saat 08.00 sıralarında, tarlasına gitmek için 09 C 0663 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Aydın-Muğla yolu Çaltı Ovası yakınlarında, Uyar'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Alaattin Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, kazayla ilgili çalışma başlattı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #çine #kaza #ölüm
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