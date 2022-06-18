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Aydın'da traktör devrildi: 1 kişi öldü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı

Aydın'da traktör devrildi: 1 kişi öldü
18 Haziran 2022 Cumartesi 08:22

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında kırsal Çulhalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Can Şeşen (21) yönetimindeki 09 TA 352 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Traktör ile bağlı olduğu römork birbirinden ayrılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık jandarma ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Ahmet Can Şeşen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktörde bulunan ve yaralanan Hüseyin Akdoğan (49) ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Şeşen’in cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #traktör #kaza #ölüm
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