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Baba ve oğullarına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, aralarında husemet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, M.S.(61) ve oğlu T.S.'nin (38) silahla vurduğu Orhan Girgin (40) hayatını kaybetti, oğulları M.G. (17) ve A.G. (16) ağır yaralandı

Baba ve oğullarına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 ağır yaralı
12 Ağustos 2021 Perşembe 09:10

Kütahya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavga ölümle bitti. Olay Kütahya'nın ALtıntaş ilçesinde bağlı Oysu köyünde meydana geldi.Alınan bilgiye göre M.S. ve T.S. isimli baba ve oğul ile Orhan Girgin ve oğulları M.G. ve A.G. arasında tarla meselesi yüzünden husumet bulunuyordu.

İddiaya göre M.S. ve oğlu T.S., tarladan döndükleri sırada Orhan Girgin ve iki oğluna silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 40 yaşındaki Orhan Girgin olay yerined hayatını kaybederken, 17 yaşındaki oğlu M.G. ve 16 yaşındaki oğlu A.G. ise ağır yaralandı. Olay görenler durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıları Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüpheliler M.S. ve T.S., jandarma ekipleri tarafından olay yerinde suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Orhan Girgin’in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Komando Timi de bölgeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #kütahya cinayet #silahlı saldırı #altıntaş cinayet #tarlada cinayet #ölüm
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