Bakanlıktan Muğla için altyapı desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında 'Muğla ile Bodrum İlçesi İçmeler-Torba-Yalı-Kızılağaç-Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü' imzalandı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Toplamda 200 milyon TL'ye mal olacak ve tamamı bakanlığımızca karşılanacak projeyi 2021 sonunda hizmete açmayı planlıyoruz" dedi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) arasında, 'Muğla ile Bodrum İlçesi İçmeler-Torba-Yalı-Kızılağaç-Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü' imza töreni düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı opera binasında düzenlenen törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, altyapı yapım işleri ve işletme protokolünü imzaladı. Törende konuşan Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm potansiyelinin çok büyük olduğunu ve bundan en ideal şekilde faydalanabilmek için kullanma ve koruma dengesine büyük hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Bu bağlamda arıtma tesisleri de en ciddi yatırımlardır. Çevre kirliliğinin ve doğa tahribatının önlenmesinde elzem olan bu tesisler, 486 Mavi Bayrak ile dünya üçüncüsü olan ülkemizin deniz suyu kalitesinin de teminatıdır" dedi.

2021 sonuna hazır olacak

Geçen yıl 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklik ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na altyapı ve arıtma tesisi yapma, devralma ve işletme yetkisi verildiğini hatırlatan Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda, büyükşehir belediyelerinin yeterli olamadığı noktalarda bakanlıklar olarak kaynaklarımız ölçüsünde devreye giriyoruz. Bu bağlamda kıyı şeridinin arıtma altyapısının desteklenmesi için ilk yap-işlet-devret protokolünü geçen yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yaparak Serik Arıtma Tesisi'ne başladık. Projeyi hızlı bir şekilde sonuçlandırarak, 65 bin metreküp kapasiteli tesisi, toplamda 205 milyon TL maliyetle 2021 mayıs ayında açmayı planlıyoruz. Bugün de Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Torba ilçe merkezi, Torba Oteller Bölgesi, Kızılağaç, Yalıçiftlik ve İçmeler mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri, terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatlarına kadar uzanan kapsamlı inşaat ve rehabilitasyon çalışmalarının protokolünü imzalıyoruz. Toplamda 200 milyon TL'ye mâl olacak ve tamamı bakanlığımızca karşılanacak projeyi 2021 sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Ayrıca 2021 yılında Manavgat, Kemer ve Marmaris'te üç yeni ücretsiz halk plajını daha hizmete almayı planlıyoruz" diye konuştu.