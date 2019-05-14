Bakırlıoğlu sordu: Akhisar çevre yolu neden bitmiyor?

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar çevre yolu inşaatının tamamlanmamasını TBMM gündemine taşıdı. Bakırlıoğlu, “İhaleler yandaş şirketlere veriliyor, parası ödeniyor, fakat işler bir türlü bitmiyor” dedi.

Bakırlıoğlu'nun yaptığı açıklama ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önerge şu şekilde:

Toplam 8 kilometrelik Akhisar-Soma-Kırkağaç kavşağından Medar Mahallesi mevkiinden başlayan ve Galericiler sitesine kadar uzanan Akhisar Çevre Yolu (Km:0+000-13+136 Arası) Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı işinin ihalesi 12 Aralık 2014 tarihinde yapılmıştır.

İhaleye giren diğer firmaların usulsüzlükler ve şaibeler nedeniyle itirazları sonucu 2016 yılında çalışmalarına başlanan ve 1000 günde tamamlanacağı sözü verilen Akhisar çevre yolu inşaatı henüz tamamlanmamış ve iş yine durdurulmuştur. Yüklenici firmanın iflas ettiği gerekçesiyle işi durdurulmuştur.

Daha önce vermiş olduğu 7/1084 esas numaralı yazılı soru önergeme verilen cevapta;

Medar Kavşağı, Galericiler Sitesi kesimin 2019 yılının ilk yarısında bitirileceği,

Yüklenici firmaya 2018 yılı fiyatlarıyla 48.820.000,00 TL ödeme yapıldığı ve çalışmaların yüklenici firma tarafından aksatılmadan devam ettiği belirtilmiştir.

Bakanlığınızdan aldığı bilgiler ışığında, AKP Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR tarafından basına yapılan açıklamada, ihaleyi alan yüklenici firmanın iflas ettiği ve işi bıraktığı, yeniden ihale yapılacağı açıklanmıştır.

Antalya-Denizli-İstanbul yolunu İzmir-İstanbul yoluna bağlayacak olan yolun Manisa sınırları içindeki önemli bir kısmı tamamlanmasına rağmen Akhisar çevre yolunun hâlâ bitirilmemiştir.

Akhisar çevre yolu tamamlanmadığı için ilçe içerisinden geçen İzmir-İstanbul yolunun yoğunluğu nedeniyle hem ilçe halkı hem de bu yolu kullanan sürücüler büyük trafik çilesi çekmektedir.

Bunlara göre;