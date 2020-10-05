Balıkçının kabusu turistlerin gözdesi

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bir dönem ağları yırttıkları için balıkçıların 'korkulu rüyası' olan mavi yengeçler, restoranların menülerini süslüyor.

Bölgedeki balıkçılar tarafından tutulan, rengi ve irilikleriyle dikkat çeken protein değerinin yüksekliği nedeniyle doğal afrodizyak olarak nitelenen mavi yengece, özellikle yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Köyceğiz Gölü’nden başlayan Dalyan Nehri'nin denize döküldüğü noktada avladıkları kefalleri iç piyasanın yanı sıra Arap ülkelerine de ihraç eden Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar, şimdi de bölgedeki mavi yengece yöneldi. Kooperatif üyesi balıkçılar tarafından yakalanan ve irilikleriyle dikkati çeken, doğal afrodizyak olarak nitelenen mavi yengeçler, yöredeki turistik restoran ve tesislerin menülerinde yer alıyor. Yengeçler, daha çok ızgarada pişirilip, servis ediliyor. Et kalitesi ve ekonomik değeri bakımından gelişmiş ülkelerde lüks bir ürün olarak oldukça yüksek fiyatlarla satılan mavi yengece, yöreye gelen özelikle yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Dalyan Kanalı'ndaki plankton, balık, bitki, yumuşakça ve kabuklularla beslenen, göğüs ve kıskaç etleri yenilen mavi yengeçlere turistlerin yoğun olarak geldiği 15 Mayıs- 15 Haziran tarihleri arasında yoğun talep oluyor.

Erkekleri avlanıyor

Daha çok erkek mavi yengeç avlanıyor. Balıkçılar, daha lezzetli olmasına rağmen, yakaladıkları erkeğe göre daha küçük boyda, sarımsı ve kıskaçları kırmızı olan dişi mavi yengeçleri, üreyip nesillerinin devam etmesini sağlamak için suya geri atıyor. Mavi yengeçlerin eti gıda sektöründe, kabukları da kozmetik sanayisinde kullanıldığını belirten Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, "Son 3 yıldır mavi yengece ciddi bir talep olmaya başladı. Daha önceleri de yörede mavi yengeç vardı. Ancak, kayda değer görülmüyordu, kıymeti bilinmiyordu. Hatta, bir dönem balıkçıların ağlarını yırttığı için mavi yengeçler korkulu rüyamızdı" dedi.

Çok tercih ediyorlar

Yönetime gelmelerinin ardından yörenin değerini arttırmak için farklı bir konsept çalışması uyguladıklarına dikkati çeken Yalılı, "Bunun için mavi yengeçlerden, caretta carettalardan bahsettik. Bu vesile ile buraya turist akını oldu. Özellikle, mavi yengeç çalışmamız tuttu. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler mavi yengece ilgi gösterdi. Mavi yengeci iyi bir katma değere dönüştürdük. Mavi yengeç, protein yüklü ürün, onun için çok tercih ediliyor. İnanılmaz bir talep var, karşılamakta güçlük çekiyoruz. Talepler o kadar fazla ki Adana bölgesine yönlendiriyoruz. Bir sezonda 50- 60 ton mavi yengeç talep ediliyor ancak biz yasaların bize izin verdiği rakam doğrultusunda avlanma yapabiliyoruz. Dalyan ve Adana'nın dışında, Çanakkale, Antalya ve Muğla'nın Milas ilçesinde de sıklıkla görülüyor. Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra son zamanlarda ABD'den de talep geliyor. Ancak, bizim önceliğimiz, yurt dışından önce bölgemizde bu lezzetin tadılması. Belki ilerde yurt dışı talepleri de karşılayabiliriz. Ortalama yıllık 10 ile 30 ton arasında bir mavi yengeç üretim var. Üretilenler iç piyasaya sürülüyor" dedi.