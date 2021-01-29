'ÖLDÜ' HABERLERİNE İSYAN ETTİ
'ÖLDÜ' HABERLERİNE İSYAN ETTİ
0
KELLİĞE ÇARE BULDULAR
KELLİĞE ÇARE BULDULAR
0
ERKEKLERİN KABUSU
ERKEKLERİN KABUSU
0
KORONANIN YENİ ETKİSİ
KORONANIN YENİ ETKİSİ
0

Baraj gölünde kaybolan araç bulundu ama...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde baraj göletine düşen otomobil bulunmasına rağmen aracı kullanan kayıp kişinin cesedine rastlanılmadı

Baraj gölünde kaybolan araç bulundu ama...
29 Ocak 2021 Cuma 16:05

Özel şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu (41) ile Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) bulunduğu belirlenen aracın iki gün önce Ayvacık Barajı göletine düştüğü ihbarı üzerine yapılan ve dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, güneşin doğuşuyla yeniden başladı.

Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerinin dalgıç polis ekipleri son hazırlıklarını yapıp suya tekrar girdi.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, olay yerinde koordinasyonu sağladı.

Arama ve kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, kiralık aracın son GPS konumu bilgileri kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Otomobilin yerini tespit eden ekipler, aracı vinç yardımıyla sudan çıkarttı.

Meracıoğlu'nun cesedinin araç içinde olmadığının tespit edilmesi üzerine sudaki arama çalışmalarına tekrar başlandı.

Bu arada, Mürsel Meracıoğlu'nun çalıştığı iş yerinin cep telefonu uygulamasındaki grubundan, olaydan kısa süre önce İngilizce olarak "Sel var, köy yolundan kimse gelmesin." şeklinde sesli mesajla uyarı yapıldığı öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde ekiplerin çalışması sonucu Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşılmış, Mürsel Meracıoğlu ile aracın bulunması için de çalışmalar yoğunlaştırılmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #baraj gölü kayıp
İlişkili Haberler
Baraj suyunda kaybolmuşlardı. Birinin cesedine ulaşıldı
Baraj suyunda kaybolmuşlardı. Birinin cesedine ulaşıldı
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Sonraki Haber
Baraj gölünde kaybolan araç bulundu ama...
Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
0
Çanakkale belediyesine ait işyerleri kiraya verilecek
Çanakkale belediyesine ait işyerleri kiraya verilecek
0
Baba ve kızı bir gün arayla öldü!
Baba ve kızı bir gün arayla öldü!
0
Polis baskınına ateş açarak yanıt verdi: 3 polis yaralı
Polis baskınına ateş açarak yanıt verdi: 3 polis yaralı
0
Söke'de soba gazı zehirlenmesi: 1 ölü
Söke'de soba gazı zehirlenmesi: 1 ölü
0
Baraj suyunda kaybolmuşlardı. Birinin cesedine ulaşıldı
Baraj suyunda kaybolmuşlardı. Birinin cesedine ulaşıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.