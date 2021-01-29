Baraj gölünde kaybolan araç bulundu ama...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde baraj göletine düşen otomobil bulunmasına rağmen aracı kullanan kayıp kişinin cesedine rastlanılmadı

Özel şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu (41) ile Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) bulunduğu belirlenen aracın iki gün önce Ayvacık Barajı göletine düştüğü ihbarı üzerine yapılan ve dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, güneşin doğuşuyla yeniden başladı.

Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerinin dalgıç polis ekipleri son hazırlıklarını yapıp suya tekrar girdi.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, olay yerinde koordinasyonu sağladı.

Arama ve kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, kiralık aracın son GPS konumu bilgileri kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Otomobilin yerini tespit eden ekipler, aracı vinç yardımıyla sudan çıkarttı.

Meracıoğlu'nun cesedinin araç içinde olmadığının tespit edilmesi üzerine sudaki arama çalışmalarına tekrar başlandı.

Bu arada, Mürsel Meracıoğlu'nun çalıştığı iş yerinin cep telefonu uygulamasındaki grubundan, olaydan kısa süre önce İngilizce olarak "Sel var, köy yolundan kimse gelmesin." şeklinde sesli mesajla uyarı yapıldığı öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde ekiplerin çalışması sonucu Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşılmış, Mürsel Meracıoğlu ile aracın bulunması için de çalışmalar yoğunlaştırılmıştı.