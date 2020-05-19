Bayram coşkusu denize taşındı

Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum'da, ışık ve ses düzeni kuruldu. 36 metrelik yelkenli, Kumbahçe İskelesi'nden seyre çıktı. Bazı vatandaşların da kıyıdan izlediği etkinlikte Atatürk posteri asılı teknede çeşitli marşlar çalındı.

Bayram coşkusu denize taşındı
19 Mayıs 2020 Salı 10:47

Bodrum açıklarında seyreden Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisinde, marşlar çalınarak ışık gösterisi yapıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, okul gemisiyle açıkta seyre çıkılarak ışık gösteri yapıldı. Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum'da, ışık ve ses düzeni kuruldu. 36 metrelik yelkenli, Kumbahçe İskelesi'nden seyre çıktı. Bazı vatandaşların da kıyıdan izlediği etkinlikte Atatürk posteri asılı teknede çeşitli marşlar çalındı. Bodrum açıklarında seyrettikten sonra Bodrum Limanı'na gelen, vatandaşlarca kornalarla karşılanan yelkenli, daha sonra limana yanaştırıldı. Drone ile havadan da görüntülenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

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