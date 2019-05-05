Bigadiç'te otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Bigadiç- Sındırgı yolunun 3'üncü kilometresindeki Karayokuş mevkisinde meydana geldi. Sındırgı yönüne giden ve şerit ihlali yapan Şaban Deniz (19) yönetimindeki 10 AAR 963 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Akkurt'un (29) kullandığı 45 ABD 963 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Şaban Deniz ve Mehmet Akkurt ile araçtaki babası Cesur Akkurt, isimleri öğrenilemeyen eşi ve çocuğu yaralanırken, annesi Sevcan Akkurt (54) ise yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sevcan Akkurt'un cansız bedeni, sıkıştığı yerden itfaiye ekibince çıkarıldı. Sağlık görevlileri ise 5 yaralıyı ambulanslarla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Cesur Akkurt'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.