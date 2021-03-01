Bilinçsiz ilaçlama yüzünden 100 bin arı yok oldu!

Manisa'nın Salihli ilçesinin kırsal Bahçecik Mahallesi'nde yabani otları kurutmak için çiftçiler tarafından kullanılan zirai tarım ilacı nedeniyle 100 binden fazla arı telef oldu. Arıların sahibi Halil Avcı (46), zararının 55 bin lira olduğunu belirterek çiftçileri bilinçli ilaçlama yapmaları için uyardı

Salihli'nin Bahçecik Mahallesi'nde 25 yıldır arıcılıkla uğraşan Halil Avcı'ya ait 100 kovanda bulunan 100 binden fazla arı, tarım ilacı nedeniyle telef oldu. Avcı, zararının 55 bin lira civarında olduğunu söyledi. Çocukluğundan beri arıcılıkla uğraştığını ve bölgede ilk defa bu durumla karşılaştığını kaydeden Avcı, “Yüreğim yanıyor. 100 kovan arım vardı. Bunlardan yüzde 90'ını telef oldu" dedi.

Avcı, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen görevlilerin arıların ölümüne, tarım ilacının neden olduğu yönünde bilgi verdiklerini belirtti.

ARILAR STRESE GİRDİ

Hayatta kalan arılarının zehirlenme olayından sonra strese girdiklerini söyleyen Avcı "Arılarım, insanları sokmazdı. Ancak zehirlendikleri için strese girdiler. Şu an buraya gelen herkese saldırıyor ve sokuyorlar. Kovanlarda can çekişen diğer arıları kurtarabilmek için kekik suyuyla şerbeti kullanıyoruz. Kovanların içine ve arıların üzerine gelecek şekilde azar azar şerbet serpiyorum" diye bilgi verdi.

55 BİN LİRA CİVARINDA ZARARIM VAR

Arılarının telef olması nedeniyle 55 bin lira civarında maddi kaybının olduğunu iddia eden Avcı, "Telef olan arılarım nedeniyle zararım 25 bin liradan fazla. Bir o kadar da bal gelirinden oldum. Toplam zararım 55 bin lira civarında. Ayrıca 25 yıllık birikimim bir anda avcumdan kayıp gitti. Çiftçilerimiz tarımsal ilaçlamaya dikkat etsinler. İlaçlamayı bilinçli bir şekilde yapsınlar. Ot, çiçeklenmeye dönmeden, çiçek açmadan, yaklaşık 15 gün önce bu tür ilaçlar uygulanır. Ben yandım başka arıcılar da yanmasın" diye konuştu.