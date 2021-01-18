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Bir günde 5 kişiyi taciz eden şahıs yakalandı

Çanakkale'de aynı gün bir kız çocuğu ile 4 kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen apartman görevlisi H.E. (43), polis tarafından yakalandı

Bir günde 5 kişiyi taciz eden şahıs yakalandı
18 Ocak 2021 Pazartesi 12:05

Taciz olayları, geçen salı günü Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'ne bağlı Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak'ta yaşandı. Bir kız çocuğu ve 4 kadın, kısa süreli aralıklarla bir kişi tarafından elle taciz edildi. Kadınların şikayeti üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tacizcinin peşine düştü. Ekipler, MOBESE ve 2 sokak üzerindeki binalara ait güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Verilen eşkal ile kamera görüntülerinden şüphelinin apartman görevlisi H.E. olduğunu belirledi. Aynı suçtan poliste 4 suç kaydı bulunan H.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Evli olduğu öğrenilen H.E., adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #kadın taciz
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