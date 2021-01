Bir günde 5 kişiyi taciz eden şahıs yakalandı

Çanakkale'de aynı gün bir kız çocuğu ile 4 kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen apartman görevlisi H.E. (43), polis tarafından yakalandı

Taciz olayları, geçen salı günü Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'ne bağlı Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak'ta yaşandı. Bir kız çocuğu ve 4 kadın, kısa süreli aralıklarla bir kişi tarafından elle taciz edildi. Kadınların şikayeti üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tacizcinin peşine düştü. Ekipler, MOBESE ve 2 sokak üzerindeki binalara ait güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Verilen eşkal ile kamera görüntülerinden şüphelinin apartman görevlisi H.E. olduğunu belirledi. Aynı suçtan poliste 4 suç kaydı bulunan H.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Evli olduğu öğrenilen H.E., adliyeye sevk edildi.