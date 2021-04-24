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Bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borcu kapattı!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterindeki 8 bin liralık borcu ödedi

Bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borcu kapattı!
24 Nisan 2021 Cumartesi 12:40

Haydarlı beldesi Ocaklı Mahallesi'nde bakkal Ragıp Dönmez, kendisini arayan bir hayırseverin, veresiye defterindeki borçlarını ödemekte güçlük çekenleri sorduğunu söyledi.

Hayırsevere, 15 müşterisinin bu durumda olduğunu anlattığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Bana 8 bin lira teklif ederek defteri almak istedi. Ben de kabul ettim. Küçük bir bakkal olarak oldukça sıkışmıştım. Hem vatandaşlar borçtan kurtuldu hem de ben alacağımı aldım. Şu an herkesin borcu ödenmiş durumda. Hayırsever vatandaşımız mübarek ramazanda böyle bir hayır işledi. Allah kendisinden razı olsun. Borçları ödenen vatandaşlar da kendisine dua ediyor."


Kaynak: AA
Etiketler; #afyon #bakkal borcu #bakkal borcunu kapattı
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