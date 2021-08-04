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Bir kelebeğin vatandaşın kolundan su içtiği görüntüler yürek sızlattı!

Yangından kaçan bir kelebeğin, vatandaşın koluna konarak su içmesi yürekleri sızlattı

04 Ağustos 2021 Çarşamba 15:26

Orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ederken Muğla'da kaydedilen bir görüntü izleyenlerin tüylerini diken diken ediyor. Görüntüde alevlerden kaçan bir kelebeğin, o sırada bölgede bulunan bir vatandaşın bileğine döktüğü suyu içtiği görülüyor.

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü kentlerimizden biri de Muğla... Bölgede söndürme çalışmaları aralıksız sürerken alevlerden kaçan bir kelebeğin çaresizliği dikkat çekti.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgede bulunan bir vatandaşın bileğine konan kelebeğin, dökülen suyu kana kana içtiği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

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