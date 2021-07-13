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Bodrum'da meydana gelen motosiklet kazasında 2 genç öldü!

Bodrum'da meydana gelen motosiklet kazasında 2 genç öldü!
13 Temmuz 2021 Salı 08:32

Muğla'da yoldan çıkarak çalılık alana savrulan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti


Kaza dün akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir pizzacıda çalıştığı belirtilen ancak kimliği henüz belirlenemeyen Afganistan uyruklu gencin kullandığı motosiklet virajlı yolda kontrolden çıktı ve 5 metrelik çalılık alana devrildi.

Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolcu konumunda bulunan 26 yaşındaki Emre Özcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak sürücü burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #muğla kaza #motosiklet kazası #ölüm #bodrum kaza ölüm
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