Bodrum'da şimşekli gece

Muğla ve Aydın'da gök gürültülü sağanak etkili olurken, çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar Bodrum'da geceyi aydınlattı.

Bodrum'da şimşekli gece
25 Eylül 2019 Çarşamba 14:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi için yapılan uyarının ardından Aydın'ın Didim ilçesi ve Söke Ovası ile Muğla'da Güllük Körfezi'nin kuzeyinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Bodrum yarımadasından kuş uçuşu yaklaşık 50-60 kilometre mesafede, Ege Denizi üzerinde başlayan yağış sırasında çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar ise geceyi aydınlattı. Sağanak sırasında bazı bölgelerde su baskınlarının yaşandığı belirtildi.

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