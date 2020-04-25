Bodrum'da yaban domuzlarına karşı önlem alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum'da yaban domuzlarına karşı önlem alındı
25 Nisan 2020 Cumartesi 11:10

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ortak çalışma yaparak, pazar yerlerinden toplanan gıda atıklarını, yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına bırakmaya başladı. Bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele eden ekipler, bir yandan aç kalan domuzların mahalle aralarına inmemeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet mahallelerinin kırsalına yerleştirilen yemliklerin dışında, sıklıkla görüldükleri bazı bölgelere de haftanın belirli günlerinde gıda atıkları bırakılmaya devam ediliyor.

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