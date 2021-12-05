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Bodrum'da yağmur: Dere taştı, yollar ve evler su altında kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ayrıca, dağlardan düşen kaya parçaları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su baskınlarının etkili olduğu alanlarda tahliye ve temizlik çalışması yaptı

05 Aralık 2021 Pazar 08:50

Meteoroloji 4'ünü Bölge Müdürlüğü'nün Bodrum için sağanak yağış uyarısında bulunmasının ardından dün akşam saatlerinde ilçe merkezi ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini daha da arttıran yağmur nedeniyle özellikle Mumcular Mahallesi'nde yollar göle döndü, birçok ev ve işyerini su bastı. Dağlardan düşen kaya parçaları yola savruldu, sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine Mumcular Mahallesi'ne gelen belediye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde tahliye ve temizlik çalışması yaptı.

Ayrıca, Mazı Mahallesi'nde taşan dere denizle birleşti. Bölgeye ulaşan ekipler olumsuz bir durum yaşanmaması için çevrede önlem aldı.

Öte yandan, Bodrum Belediyesi'ne bağlı 10 kepçe, 6 itfaiye aracı, 8 vidanjör ve 35 işçi su taşkınlarına karşı sahada çalışma yaptı. Bodrum genelinde yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #sel #su baskını #yağmur
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