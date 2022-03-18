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Bodrum'da yaklaşık 40 kişi birbirine girdi! 1'i ağır 4 kişi yaralandı

18 Mart 2022 Cuma 08:52

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akraba oldukları öğrenilen iki grup sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra bir araya gelerek kavga etti. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki grup, sosyal medya üzerinden tartışıp, birbirlerine hakaret etti. Bunun üzerine Erhan K. ve beraberindeki kişiler, Erkan K., Feshi K. ve Necmettin K.'nın yaşadığı eve gelerek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyüp sokağa taşan tartışma, taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İki taraftan da yaklaşık 40 kişinin karıştığı olayda Erkan K., Feshi K. ve Necmettin K. vücutlarının çeşitli yerlerinden, Erhan K. ise karın bölgesinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekerken, yaralılar ise sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Erhan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #bodrum kavga #muğla #kavga
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