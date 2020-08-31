Bu coşku sürecek

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi tören ve şehitlik ziyaretinin ardından Efes Selçuk’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından Kurtuluş Yolu Anıtı önünde alternatif tören düzenlendi.

CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, örgüt üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte katıldığı törende konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Milli Bayramlarımızı her daim coşku içerisinde kutlayacağız” dedi.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan ve alana gelenlere teşekkürlerini ileten Başkan Sengel; “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlama coşkusunu içinizde yaşatıp bu meydana gelerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine ve ilkelerine sahip çıktığınız için ayrıca her birinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Sengel son olarak 30 Ağustos akşamı saat 18.00’de tüm Efes Selçuk’luları İstasyon Meydanı’ndan başlayacak olan bisiklet turuyla Zafere Doğru pedallamaya davet etti.