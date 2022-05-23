Bu köyde mazot yoksa su da yok!

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa'nın Sarıgöl İlçesine bağlı Karacaali köyünde mazot bulamadıkları zaman susuz kalan ve mağduriyet yaşayan köylüleri dinledi

Yaşanan mağduriyeti CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'e anlatan köylü Yıldırım Kaya "2022 yılında jeneratörle, mazotla su sağlamaya çalışıyoruz. 5 senedir aynı eziyeti çekiyoruz. 2000 kişinin yaşadığı bir yerde 5-6 gündür su yok. Çamaşır, bulaşık yıkayamıyoruz, banyo yapamıyoruz. Çamaşır, bulaşık yıkayamıyoruz. Yakında yıkanmak için dereden su getirmeye başlayacağız. Taşıma suyla değirmen döndürüyorlar. Su pompasının çalışması için mazot gerek. Mazot olmadığında kesinlikle su alamıyoruz. Her gün buraya bir araç mazot getiriyor. Kış günlerinde mazot getirmediler, kendi imkanlarımızla biz mazot getirdik ki suyumuz kesilmesin. Su zaten temiz değil, kesinlikle içilemiyor. Buraya elektrik dahi çekmediler. Güneş paneli yaptılar, onu da panel yapmaya uygun düz alanlar varken derenin içine yaptılar. Sürekli su sorunu yaşıyorduk ama bu kadar değildi. Bir an önce bize vaat edilen gölet projesinin yapılmasını, köyümüzün suya kavuşmasını istiyoruz. Verilen sözlerin tutulacağına dair bir umudumuz da yok." dedi.



"Önerge vermişti, bir arpa boyu yol alınamadı"



Karacaali köylülerinin, yapımını heyecanla bekledikleri gölet projesine ilişkin 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'na soru önergesi verdiğini söyleyen Başevirgen, "Bakanlık verdiği yanıtta, Manisa-Sarıgöl-Alemşahlı Göleti ve Sulaması Planlama Raporu çalışmalarında göletin hidroloji raporu ve tarımsal ekonomi raporunun tamamlandığını, aks yeri ve göl alanı haritaları, sondajları ve malzeme etütlerinin tamamlandığını, jeoteknik planlama raporunun onaylandığını söylemişti. Bölüm raporlarının hazırlanmasının ardından planlama raporunun da yıl içerisinde tamamlanacağı, planlama çalışmalarının ardından proje çalışmaları yapılarak, söz konusu göletin yatırım programına alınmasının gündeme geleceği ifade edilmişti. Ayrıca, DSI tarafından söz konusu bölgede yeraltı ve yer üstü su potansiyeli açısından detaylı çalışmaların yapıldığı ve bu çalışmaların da devam ettiği bildirilmişti. Ancak 2 yıl sonra gelinen noktada bir arpa boyu yol alınamadığı ortada. Bölge halkının mağduriyetleri devam ederken Bakanlık sadece kağıt üstünde proje yapıyor. Taş üstüne taş konmuş değil. Karacaali köylülerinin seslerinin duyulmasını ve en temel insan haklarından olan suya erişim hakkına en kısa sürede kavuşturulmalarını talep ediyoruz." dedi.

