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Cadde ve sokak düzenlemeleri yaptırılacak

Denizli'ye bağlı Çivril Belediyesi cadde ve sokak düzenlemesi yaptıracağını duyurdu

Cadde ve sokak düzenlemeleri yaptırılacak
31 Ağustos 2021 Salı 07:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Denizli'ye bağlı Çivril Belediyesi Gürpınar Mahallesi Cadde ve Sokak Düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Niteliği, Türü ve Miktarı

9.000 m³ kazı, 3.000 m³ 0-32 mm kırma taş dolgu, 60.000 m² 8 cm'lik beton parke ve 12.000 mt. beton bordür

İhale 17 Eylül 2021 tarihinde Çivril Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

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