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Çanakkale'de çay taştı: Otoparktaki araçlar suya gömüldü!

Çanakkale'de çay taştı: Otoparktaki araçlar suya gömüldü!
03 Şubat 2022 Perşembe 09:44

Çanakkale Biga'da bulunan Kocabaş Çayı, sağanak yağmur nedeniyle taştı. Taşan sular ise çayın kenarında bulunan otoparktaki araçların suya gömülmesine neden oldu


Biga'da dün geceden beri aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı. Çay kenarındaki otoparkta kalan bazı araçlar su altında kaldı. Otopark, Biga Belediyesi zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı. Polis ve Zabıta ekiplerince anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için gece boyunca uyarı yapıldı. Araçlardan birçoğu sürücüler tarafından kaldırıldı. Kalan bazı araçlar ise suya gömüldü.

ARACININ YERİNİ GPRS’TEN ARIYOR

Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı’nın taşması sonucu otoparka aracı su altında kalan Selahattin Kimis, "Herkes gibi aracımı otoparka park ettim. Gece sözde anons yapılmış ama otelden kimse bizi uyandırmadı. Gelip de kapımızı çalıp, ‘Kalkın, sel bastı her tarafı arabanızı alını, götürün’ denmedi. Arabam şu anda suyun içinde yatıyor. GPRS’ten aracımın yerini tespit ettim. Ama şu anda suyun altında kaldı. Yağmur sularıyla beraber sürüklenmiş” dedi.

Biga Özel İdare Müdürü İsmail Satılmış ise bazı araçların su altında kaldığını belirterek, “Onun haricinde Kırkgeçit diye tabir ettiğimiz Yenice-Biga sınırındaki yolumuz ulaşıma kapalı. Su, yolun üzerinden akmakta ve Bakacak Çiftçiliği ve Akkayrak köylerimiz ulaşıma kapandı. Bu iki köyümüze vatandaşların gitmemesi gerekiyor. Şu anda riskli bir durum var. Onun haricinde köylerimizde sıkıntı yok. Yüksek bölgelerde kar yağışı devam ediyor. Derelerin bazılarında taşma var ama maddi hasar yok. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Burada 10’un üzerinde araçta hasar söz konusu” diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği’nden taşkına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Çan ve Biga ilçelerimizden geçmekte olan Kocabaş Çayında aşırı yağışlardan dolayı su yükselmesi olmuştur. İlimizdeki diğer dere yataklarında da su yükselmesi beklenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #yağmur #sular altında kalan araç #çay taştı
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