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Çanakkale'de feci kaza: Evli çift öldü, 5 kişi yaralı!

Çanakkale'de feci kaza: Evli çift öldü, 5 kişi yaralı!
06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:41

Çanakkale'de denize gitmek için evden çıkan aile kaza yaptı. İki otomobilin çarpıştığı kazada Serap Özdemir ve Muzaffer Özdemir çifti yaşamını yitirirken, çiftin 3 çocuğu ve 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Gelibolu ilçesi Gelibolu- Keşan yolu Kavakköy kavşağında meydana geldi. Gelibolu'dan İstanbul yönüne giden Sebahattin Kıyak'ın kullandığı B lE7414 yabancı plakalı otomobil, ana yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Muzaffer Özdemir yönetimindeki 34 FC 2491 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobiller, refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Muzaffer Özdemir ve eşi Serap Özdemir'in yaşamını yitirdiğini, 3 çocuklarının da yaralandığını belirledi. Yabancı plakalı otomobilin sürücüsü Sebahattin Kıyak ve yanındaki kimliği belirlenemeyen kadın da kazada yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Serap- Muzaffer Özdemir çiftinin, çocuklarını plaja götürmek isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #kaza #trafik kazası #ölüm
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