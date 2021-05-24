TRUMP'A ŞOK DAVA!
TRUMP'A ŞOK DAVA!
0
HİNDİSTAN'DA YENİ BİR SALGIN!
HİNDİSTAN'DA YENİ BİR SALGIN!
0
ALTIN NE KADAR OLDU?
ALTIN NE KADAR OLDU?
0
İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
0

Çarptı, yerde hareketsiz görünce kaçtı!

Kütahya’da otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Abdullah Karakuş (61) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sonra geri dönen ve Karakuş'u yerde hareketsiz görünce otomobiline binerek kaçan Bünyamin D., gözaltına alındı

Çarptı, yerde hareketsiz görünce kaçtı!
24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:42

Kaza, geçen cuma günü saat 13.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Bünyamin D.’nin kullandığı 43 DA 670 plakalı otomobil, aynı yönde giden Abdullah Karakuş yönetimindeki 45 EE 788 plakalı motosiklete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bünyamin D., geri dönerek motosiklet sürücüsünün yerde hareketsiz olarak yattığını görünce aracına binerek olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Karakuş ambulansla götürüldüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

OTOMOBİL KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Kazanın ardından yapılan kamera incelemesinde kaçan otomobil sürücüsünün Bünyamin D. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklete  arkasından gelen otomobilin çarpması, sürücünün geri dönüp inmesi, sonra da aracına binerek kaçtğı anlar yer alıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #kaza #ölüm #motosiklet kazası kütahya
Önceki Haber
5 gündür o duvarın üstünde oturuyor!
Sonraki Haber
İzmir AK Parti, Soyer'in 2 yılını değerlendirdi!
Anne ve oğlu bir saat arayla öldü!
Anne ve oğlu bir saat arayla öldü!
0
Köylüleri tedirgin eden olay! Sayıları 10'u buldu!
Köylüleri tedirgin eden olay! Sayıları 10'u buldu!
0
Baba ve kızı 10 gün arayla koronavirüsten öldü
Baba ve kızı 10 gün arayla koronavirüsten öldü
0
Uzaktan eğitim gören çocukların internet sorununu böyle çözdüler
Uzaktan eğitim gören çocukların internet sorununu böyle çözdüler
0
Datça'da gece deprem oldu
Datça'da gece deprem oldu
0
14 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı! İstenen ceza belli oldu
14 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı! İstenen ceza belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.