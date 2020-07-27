Çekek yeri belediyenin

Çekek yeri işletmeciliği yapılan ve mülkiyeti Ayvalık Belediyesi’ne ait olan taşınmazı 35 yıl süreyle kullanan Sadan Denizcilik, kira süresinin dolmasına karşın direnip işgalci durumuna düşünce Ayvalık Kaymakamlığı tarafından tahliye edildi.

Başkan Ergin, “Ayvalık halkına, denizcilik sektörüne ve turizme hizmet verecek modern bir çekek yeri ve marina kazandırılmasını hedefliyoruz. Çekek yeri ve marina Ayvalık Belediyesi tarafından işletilecek” dedi. 1985 yılında Sadan Denizcilik tarafından Ayvalık Belediyesi’nden kiralanan çekek yerini 30 yıl süreyle kullanan, 2015 yılında kontratının dolmasına karşın 315 liralık kira bedelini bile ödemeden beş yıl daha işleten firma Kaymakamlık aracılığıyla tahliye edildi. Alan Ayvalık Belediyesi’ne teslim edildi.

İşgalci duruma düştü

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sürenin dolmasından önce kira süresinin bitiminde akdin yenilenmeyeceğini ve tahliye edeceklerini Sadan Denizcilik yetkililerine bildirdiklerini söyledi. Kira müddetinin sona ermesinden sonra kiracılık sıfatı sona eren ve işgalci durumuna düşen Sadan Denizcilik’in bugüne kadar gelir elde ettiği Belediyenin mülkü olan bu değerli taşınmaz için bir kuruş kira ya da ecrimisil bedeli ödemediğini hatırlatan Başkan Ergin, “Göreve geldiğimiz Nisan 2019 tarihinden itibaren gerek ödenmeyen ecrimisillerin tahsili ve gerekse işgalin sonlandırılarak tahliyesi için hukuki girişimlerimizi sürdürdük. Tahliye sürecinde işgalcinin Belediyemiz aleyhine açtığı tüm davalar reddedildi. Ayvalık Belediyesi’nin haklılığı ve tahliyeye ilişkin kararı kesinleşti. Bu hukuki kararlara dayalı olarak da en son 21 Temmuz 2020 günü en büyük mülki amir olan Kaymakamlık kanalı ile işgalci durumundaki Sadan’lar tahliye edildi” diye konuştu.

Sözler tutulmadı

Kendisine boş olarak teslim edilen arsa üzerine tersane ve çekek yeri inşa etmesi koşuluyla verilen, süre sonunda Belediye’ye bedelsiz teslimini garanti ederek kiracı olan şirketin 35 yıl boyunca hiçbir tesis inşa etmediğini vurgulayan Başkan Ergin şöyle konuştu: “Taahhütlerine aykırı olarak tersane, marina ya da başkaca bir tesis inşa edilmeden tamamen ilkel koşullarda ve baraka benzeri eğreti yapılarda faaliyet sürdürüldü. Elde edilen gelirler yatırıma dönüştürülmediği gibi en son yıllık 315 TL, aylık 26.25 lira kira ödenerek tersane ve çekek yeri işletilmiştir. Üstelik son beş yıldır bir kuruş dahi ödenmemektedir. Halen işgalcilerden Belediyemizin 1.100.000,00TL civarında kesinleşmiş alacağı bulunmaktadır. Ayvalık Belediyesi olarak, Ayvalık halkına ait olan mallara ve haklara sahip çıkıldı. İşgalcilere taşınmazdan tahliye edilecekleri çok önceden bildirilmesine rağmen, şirket yeni işler alıp yurttaşları mağdur edecek bir uygulamayı bilinçli olarak tercih etmiştir. 24.07.2020 tarihinde balıkçı tekneleri ve bakımda bulunan diğer tüm tekneler sahiplerinin ve onarım yapan ustaların tasarrufuna teslim edildi, imalat bakım ve onarımlar kaldığı yerden devam edecek.” dedi.

Belediye işletecek

Çekek yeri olarak faaliyet gösterilen sahada denizcilik sektöründeki esnafın mağdur edilmemesi için hukuksal anlamda çalışmaların sürdürüldüğüne değinen Başkan Ergin, “Hizmetin kesintisiz sürmesi için her türlü tespit, önlem, izin ve kayıt altına alma işlemleri tamamlandıktan sonra çekek ve tersanecilik hizmetleri modern koşullar yaratılarak, Ayvalık Belediyesi işletmesi olarak hizmet verilmeye devam edecek. Gerekli kiralama, işletme izni alınması ve proje hazırlanmasını takiben Belediyemizin mülkiyetinde bulunan alan ve Milli Emlak Müdürlüğü mülkiyetindeki sahada Ayvalık halkına, denizcilik sektörüne ve turizme hizmet verecek modern bir çekek yeri ve marina kazandırılması hedeflenmektedir.