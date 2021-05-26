Celal Bayar Üniversitesi sağlık personeli alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 31 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlarda toplam 31 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Yine sizler için sikiş videoları tarzında özel içeriklerle dolu kaliteli bir yetişkin sitesi diyebiliriz.

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