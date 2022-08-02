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Çivril'de motosiklet kazası: 1 kişi öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde, sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü Hurşit Barın (56), yaşamını yitirdi

Çivril'de motosiklet kazası: 1 kişi öldü
02 Ağustos 2022 Salı 13:33

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Tokça Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril'den Emirhisar Mahallesi'ne giden Hurşit Barın, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barın, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne gönderilen Barın, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Almanya'da işçi emeklisi olan Barın'ın bir süre önce ziyaret için Tokça Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #çivril #motosiklet kazası #ölüm
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