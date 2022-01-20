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Çocukların müstehcen fotoğraflarını çeken kişiye rekor ceza

Çocukların müstehcen fotoğraflarını çeken kişiye rekor ceza
20 Ocak 2022 Perşembe 10:25

Aydın'da sosyal medya üzerinde, farklı illerde yaşayan küçük yaştaki kız çocuklarını taciz edip, müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek bazılarını tehdit edip paylaştığı iddiasıyla yargılanan Serkan Aydın (37), 11 yıl süren dava sonunda rekor ceza aldı. Mahkeme, Aydın'ı 110 yıl hapis ve 668 bin lira da para cezasına çarptırdı.

Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı'ndaki bir evde oturan Serkan Aydın (37), sosyal medya üzerinden farklı illerde yaşayan küçük yaştaki kız çocuklarını taciz edip, müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medyada paylaştı. 16 Şubat 2011'de bir ailenin şikayetiyle ortaya çıkan olayın ardından Aydın gözaltına alındı.  İfadesinde kimseyi tehdit etmediğini, fotoğraf ve görüntüleri çocukların kendi rızasıyla gönderdiğini söyleyen Serkan Aydın serbest bırakıldı.

Soruşturmayı sürdüren savcılık, Aydın'ın bilgisayarında müstehcen fotoğrafları bulunan 29 kız çocuğunu daha tespit etti. Serkan Aydın hakkında Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 11 yıl sonunda dava sonuçlandı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan Serkan Aydın'a cinsel taciz, şantaj, hakaret ve müstehcen görüntüleri bilgisayarına depolamak suçlarından her mağdur için 6 ay ile 8 yıl arasında değişen oranlarda toplam 110 yıl hapis, yine her mağdur için 4 bin lira ile 140 bin lira arasında değişen toplam 668 bin lira para cezası verdi.

Mahkeme ayrıca Serkan Aydın için yakalama kararı çıkardı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #sapık #ceza #serkan aydın
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