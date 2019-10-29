Cumhuriyet'in erdemlerini daha çok hissediyoruz

EBSO Başkanı Yorgancılar, 'Cumhuriyet mirasımıza çok güçyü şekilde sahip çıkalım' dedi.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar "Kuruluşunun 96. yılına erişmekten onur duyduğumuz Cumhuriyet'imiz, Kurtuluş Savaşı ile tarihe kazınan askeri başarılarımızın, bir milletin her alanda yeniden doğuşuyla taçlandırılmasının zaferidir" dedi. Cumhuriyet'in ilanının 96. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar " Eğitimden bilime, kültüre, ekonomiye, adalet sistemine ve insan haklarına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede hayata geçirilen Cumhuriyet devrimleri, ülkemizin çok kısa bir süre içinde modern dünya devletleri arasında yer almasını sağlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve dava arkadaşlarının işaret ettiği 'Muasır medeniyeler seviyesine yükselme' ülküsü, Cumhuriyet'in varlık amacının adeta şifresi niteliğindedir" diye konuştu.

Daha çok hissettiriyor

Tarihinde eşine az rastlanır ve tüm dünyaya örnek niteliğindeki bu destansı zaferin, sahip olunan en büyük ve en değerli miras olduğunu hatırlatan Yorgancılar "Özellikle, son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada ve sınır bölgelerimizde yaşanan sıkıntılar, Cumhuriyet'imizin erdemlerini her geçen gün daha çok hissettiriyor. Dünyanın bir kısmı; sanayide, ekonomide ve teknolojide akıl almaz bir süratle ilerlemesine devam ederken, diğer büyük bir kısmı ise hala ağır çatışmalarla ve güvenlik sorunlarıyla boğuşmak zorunda kalıyor. İşte bu anlamda Cumhuriyet, her anlamda gelişmiş ve küresel ölçekte söz sahibi bir ülke olmanın mihenk taşı olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Durmaksızın çalışacağız

İçinde bulunulan zorlu dönemi aşıp, geleceğe emin adımlarla yürümek için birlik ve beraberlik anlayışına her zamankinden daha sıkı sarılmak gerektiğini ve Cumhuriyet mirasına çok güçlü bir biçimde sahip çıkılması gerektiğini hatırlatan Yorgancılar şunları söyledi: "Nitekim, 2023'e yönelik hedeflerimizi de dikkate aldığımızda, Cumhuriyet'imizi her alanda yükseltmek için durmaksızın çalışmaya devam etmemizin önemini çok daha iyi kavrıyoruz. İnanıyorum ki; milletimizin Cumhuriyet kazanımlarını daimi bir biçimde dinamik tutması ve bu mirasın yeni kuşaklara da aktarılmasıyla, ülkemiz dünya sahnesinde çok daha güçlü bir lider misyonu elde edecektir. Bu vesileyle, Cumhuriyet'imizin 96. yılını bir kez daha kutluyor ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet destanımızın mimarı olan tüm gazi ve şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyorum."