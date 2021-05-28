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Daha 14 yaşında canına kıydı!

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, 7 gün önce hap içerek, intihar girişiminde bulunan Ceylin K. (14), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Daha 14 yaşında canına kıydı!
28 Mayıs 2021 Cuma 14:53

Sultanhisar'da ailesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi Ceylin K., 20 Mayıs'ta, evlerinin salonunda yarı baygın bulundu. Hap içerek, intihara kalkıştığı belirlenen Ceylin K., ailesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Ceylin K., tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Ceylin K., dün akşam hayatını kaybetti. Ceylin K.'nin ailesi ve arkadaşları ise acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Ceylin K.'nin cenazesi, Çarşı Camii'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #intihar #14 yaşında intihar
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