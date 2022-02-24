Datça'da minibüs yangını: 1 kişi ölü bulundu!

Muğla Datça'da bir minibüste yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, minibüsün içinde bir kişinin cansız bedenini buldu

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Merkezi Amirliği ekipleri devriye halindeyken bir minibüsün yandığını görmesi üzerine durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Sağlık ekipleri, kullanılamaz hale gelen minibüsten çıkarılan Adem D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin jandarmanın incelemesi sürüyor.