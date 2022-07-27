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Datça'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir motosikletli önünden giden otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Muzaffer Bulut hayatını kaybederken, arkasında bulunan V.E. ise ağır yaralandı

Datça'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:06

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Datça-Marmaris kara yolu Güllük mevkisinde meydana geldi. Yolun solundaki restoran girmek için sürücüsünün manevra yaptığı 34 FFF 516 plakalı otomobile arkadan gelen Muzaffer Bulut (23) yönetimindeki 48 ACB 283 plakalı motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Muzaffer Bulut ile arkasındaki V.E. (37) ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muzaffer Bulut, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #datça #kaza #ölüm
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