DATÇA'DA İKİ DEPREM
DATÇA'DA İKİ DEPREM
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AŞI SAHNESİ TEPKİ TOPLADI
AŞI SAHNESİ TEPKİ TOPLADI
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Datça'da üst üste iki deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 29 dakika arayla iki deprem meydana geldi. 4.0 büyüklüğündeki ilk depremin ardından 3.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşanırken ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı

Datça'da üst üste iki deprem
26 Eylül 2021 Pazar 08:42

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Derem Dairesi verilerine göre Ege Denizi, Datça açıklarında bugün saat 07.40'ta Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'ya 21 kilometre mesafedeki, 11.84 kilometre derinlikteki bu depremden 29 dakika sonra saat 08.09'da 3.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. Kısa süreli paniğe neden olan depremler Datça ve kırsal mahalleri Yakaköy, Cumalı, Yazıköy, sındı ve Mesudiye'den hissedildi. Depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #datça #deprem #muğla deprem
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