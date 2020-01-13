Denizli'de 3 cinayet işleyen kişi intihar etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği 2 çocuk babası Ramazan Küçük'ün (53) evine giden Hüseyin Arslan (54), çıkan tartışmada tabancasını çekti. Arslan, başından tabancayla vurduğu Küçük'ü öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Arslan'ın, 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Küçükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Arslan, 7 bin lira alacağı olduğu iddia ettiği Ramazan Küçük'ün evine gitti. Küçük ile Arslan arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arslan, belinden çıkardığı tabancayla Küçük'ü başından vurarak, kaçtı. Hüseyin Arslan'ın olayın ardından kaçma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Küçük, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tarlada intihar etti

Jandarma, cinayet zanlısı Arslan'ı arama çalışmalarını sürdürürken, Denizli- Pamukkale karayolu Küçükdere kavşağı yanındaki tarlada ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin, cinayeti işleyen Hüseyin Arslan'a ait olduğunu tespit etti. Arslan'ın cinayetin ardından mahalleden ayrıldıktan sonra yol kenarına otomobilini park edip, tarlada aynı tabancayla kendini başından vurduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

2 kişiyi daha öldürmüş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği Ramazan Küçük'ü (53) evinde tabancayla başından vurarak, öldüren daha sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son veren, dokuma atölyesi sahibi Hüseyin Arslan'ın (40), 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Arslan'ın, Küçük'ü öldürüp, intihar etmeden önce Eskihisar Mahallesi'ndeki kendi iş yerinde, Veli ve Mustafa Akpınar kardeşleri tabancayla başlarından vurarak, öldürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Daha sonra Akpınar kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Arslan ile Akpınar kardeşler arasında da borç- alacak sorunu olduğu öğrenildi.