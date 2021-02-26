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Denizli'de acı olay: 3 kişi öldü!

Denizli'de kapalı olan bir restoranda yangın çıktı. Çıkan yangında içeride bulunan 3 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de acı olay: 3 kişi öldü!
26 Şubat 2021 Cuma 09:20

Olay Denizli'nin Honaz ilçesinde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Honaz Dağı Milli Parkı girişinde bulunan bir restoranda yangın çıktı. İddiaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olduğu öğrenilen restorandan duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından restoranda yapılan incelemede, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre, ölenlerden birinin restoranın bekçisi Ahmet Dedeşin olduğu tespit edilirken, yanarak hayatını kaybeden 2 kadının kimliği ise henüz belirlenemedi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının, yanıcı madde atılan sobanın parlaması sonucu çıktığı değerlendirildi. Ahmet Dedeşin ve yanarak hayatını kaybeden 2 kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna gönderildi.

Jandarmanın soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #denizli yangın #honaz yangın #yangın ölüm
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