Denizli'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Denizli'de ev ve işyerlerinin kapılarını "dil düşürme" yöntemiyle girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 zanlı, polis ekiplerinin filmleri aratmayan kovalamacası sonucu yakalandı.

Denizli'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
26 Ocak 2020 Pazar 10:29

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri hareket halinde gördükleri 45 AES 089 plakalı otomobildeki kişilerin hırsızlık şüphelisi olduğunu fark edince durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu otomobil, kaçmaya devam etti. Ekipler, söz konusu otomobilin kaçması üzerine kovalamaca sonucu, aracı Kayalar Mahallesi Stad Caddesi'nde alınan önlem sayesinde durdurdu. Araçtan inen 2'si kadın 5 şüpheli yoldan geçen bir aracı durdurarak kaçmak istediği sırada gözaltına alındı.

Bu sırada yaşanan arbedede yere düşerek başından yaralanan polis memuru Harun Ş. Servergazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan ve haklarında çok sayıda hırsızlık sabıkası bulunan, kendilerini "Salihli" grubu olarak tanıtan A.T (37), H.A (33) U.A (20), E.A (32) ile O.A (21) polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, kapılar "dil düşürme" yöntemiyle açmada kullanılan alet, 5 şişe alkol ile çelik kasa ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 


Kaynak: AA
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