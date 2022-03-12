Denizli'de kar nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı!

Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Kış lastiği olmayan araçlar yolda kaldı, çok sayıda araç kayarak kaza yaptı. Kızılay ve AFAD ekipleri mahsur kalanlara yiyecek ve içecek dağıttı.

Denizli'de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, başta yüksek kesimlerde olmak üzere kent merkezinde de etkili oldu. Kar, ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkisinde kaza yapan ya da yolda kalan araçlar nedeniyle yol, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği olmadığı için yolda kalan araçları iterek kenara çekmeye çalıştı. Kayarak kaza yapan araçlar ise çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı. Şehir çıkışında önlem alarak yolu kapatan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermedi. Karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

KIZILAY VE AFAD YİYECEK İÇEÇEK DAĞITTI

Cankurtaran mevkisinde kazaya karışan ya da kış lastiği olmadığı için yolda kalan araçlardaki yolculara AFAD ve KIZILAY ekipleri yiyecek içecek dağıttı. Polis ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yolda kalan araçlar çekilirken daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmanın ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Polis, yoldaki buzlama ihtimaline karşı şehir çıkışında kış lastiği olmayan ve zincirsiz araçlar ile TIR ve çekicilerin geçişine izin vermiyor.