Denizli'de kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Denizli'de meydana gelen kazada baba Alaattin Taş ve oğlu Doğukan Taş hayatını kaybetti, araçtaki diğer kişi ise yaralandı

Acı kaza Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 22.00 sıralarında Üçgen Kavşağı'ndan, Bakırlı Mahallesi yönüne giden Alaattin Taş yönetimindeki 20 AB 064 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton köprünün ayağına çarptı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Alaattin Taş ile oğlu Doğukan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Acil sağlık ekibi, sürücü Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Doğukan Taş ise ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi gören diğer yaralının ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından sürücü Taş'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.