Denizli'de kaza: Motosikletli kurye hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kuryelik yaptığı öğrenilen 19 yaşındaki Necati Yasin Batır'ın kullandığı motosiklet ile minibüs çarpıştı. Kazada Batır hayatını kaybetti

Kaza, Muratdede Mahallesi Merkezefendi Caddes'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir şirkette kurye olarak çalışan Necati Yasin Batır yönetimindeki 42 H 1442 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, karşı yönden gelen Mehmet Kılıç’ın kullandığı 20 M 0328 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada motosikletli kurye Batır, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Batır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Mehmet Kılıç polis tarafından gözaltına alındı.