Denizli Karikatür Yarışması sonuçları açıklandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Karikatür Yarışması sonuçlandı.

İki kategoride düzenlenen yarışmada 18 yaş altı ve 18 yaş üstündeki toplam 240 eseri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Karikatüristler Savaş Ünlü, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Altan Özeskici, Ali Şur ve Kübra Deligöz'ün yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi. 18 yaş altı kategorisinde 1. Emre Çakal, 2. İrem Eroğlu ve 3. Eylül Kayraklık'ın eseri seçilirken; mansiyonda Eda Kalmaz, Buse Nergiz Bakar ve Medine Göktepe'nin eserleri ödüle layık görüldü. 18 yaş üstü kategoride ilk 3 sırasıyla Kürşat Zaman, Engin Selçuk ve Hamit Gış yer aldı. Mansiyonda sırasıyla Mehmet Açıkalın, Muhammer Kotbaş ve Bünyamin Başlar'ın eserleri ödüle layık görüldü. Dereceye girenlerin ödülleri Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nın açılışında verilecek ve eserler aynı gün sergilenecek. Birinciye 3000 TL, ikinciye 2500 TL, üçüncüye 2000 TL, mansiyon ödülü alanlara da 1000 TL ödül verilecek.